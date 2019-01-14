Билеты на матч Лиги Европы Шахтер - Айнтрахт поступили в свободную продажу

Матч состоится 14 февраля в Харькове, а стоимость билетов варьируется от 50 до 6000 гривен.

14 февраля в Харькове состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА «Шахтер» – «Айнтрахт»

Матч на ОСК «Металлист» начнется в 22:00, а билеты уже поступили в свободную продажу, сообщает официальный сайт горняков.

Приобрести их можно:

- в кассах стадиона (ежедневно с 10:00 до 19:00);

- на shakhtar.com;

- в мобильном приложении Shakhtar Tickets (Google Play и App Store);

- на сайтах-партнерах клуба internet-bilet.ua, payhub.com.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua и tickets.ua (билеты распечатать самостоятельно и взять с собой);

- в розничной торговой сети Харькова.

Стоимость билетов составляет

Standard: 50, 100, 150, 200, 250 и 350 гривен;

SkyUp Сlub (без пакета гостеприимства): 500 гривен;

Club 1936 (снек-меню): 1 500 гривен;

Roof Club (с пакетом гостеприимства): 3 000 гривен;

Shakhtar Lounge (с пакетом гостеприимства): 3 500 гривен;

Sky Box: 4 500 и 6 000 гривен.

Кроме того, в сезоне-2018/19 продолжает действовать система динамических цен. И в клубе предлагают приобретать билеты заранее. В день игры их стоимость будет выше.