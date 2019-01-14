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Билеты на матч Лиги Европы Шахтер - Айнтрахт поступили в свободную продажу

16:45, 14 января 2019
Футбол
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Билеты на матч Лиги Европы в Харькове поступили в свободную продажу / shakhtar.com

Матч на ОСК «Металлист» начнется в 22:00, а билеты уже поступили в свободную продажу, сообщает официальный сайт горняков.

Приобрести их можно:

- в кассах стадиона (ежедневно с 10:00 до 19:00);

- на shakhtar.com;

- в мобильном приложении Shakhtar Tickets (Google Play и App Store);

- на сайтах-партнерах клуба internet-bilet.ua,  payhub.com.ua,  karabas.com,  bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua и tickets.ua (билеты распечатать самостоятельно и взять с собой);

- в розничной торговой сети Харькова.

Стоимость билетов составляет

Standard: 50, 100, 150, 200, 250 и 350 гривен;

SkyUp Сlub (без пакета гостеприимства): 500 гривен;

Club 1936 (снек-меню): 1 500 гривен;

Roof Club (с пакетом гостеприимства): 3 000 гривен;

Shakhtar Lounge (с пакетом гостеприимства): 3 500 гривен;

Sky Box: 4 500 и 6 000 гривен.

Кроме того, в сезоне-2018/19 продолжает действовать система динамических цен. И в клубе предлагают приобретать билеты заранее. В день игры их стоимость будет выше.

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Теги: #футбол#Лига Европы#ФК Шахтер