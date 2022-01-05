Впервые за 13 лет сон животных был настолько коротким, как рассказывают специалисты.

Во Львовском натуралистическом центре из зимней спячки неожиданно проснулись сурки Маричка и Миша.

Это впервые за 13 лет их сон был таким коротким, говорят специалисты. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеЛьвовские сурки в этом году не подскажут приход весны, потому что еще спятТо, что животные не спят, свидетельствует раскрытое отверстие в их будке, которое до спячки сурки сами заслонили опилками.

Проснулись Маричка и Миша из-за теплой погоды. Но они могут снова заснуть, как только ударят морозы. И это не навредит их здоровью.

Но кратковременный сон предвещает одно - зима будет недолгой, говорят специалисты.

Ранее глава Украинского гидрометцентра Николай Кульбида дал прогноз на декабрь 2021 года и на зиму 2021/2022 в целом. Он заявляет, что в январе и феврале 2022 года ожидаются холода, морозы будут достигать -30°.

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