Синоптики обещают украинцам позднюю весну в этом году
Ощутимого тепла, по прогнозам синоптиков, не стоит ожидать до середины марта.
Предварительные расчеты синоптиков свидетельствуют о том, что весна в Украине в этом году будет поздней.
"Весна уже наступает": на Харьковщине "расшифровали" прогноз погоды от сурка (фоторепортаж, видео)Ощутимое потепление наступит в середине марта, сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в комментарии РБК-Украина.
"Весна непременно будет. Где-то в марте. Скорее всего, до середины марта, может, уже повернет на весну", - сказала она.
Между тем, в настоящее время на Украину надвигается антициклон, который принесет сильное похолодание. Самые сильные морозы ожидаются 15-18 февраля, когда ночная температура упадет до 18-24 градусов, на севере до 26-27 градусов мороза.
Новости по теме
- Винница-1°... -15°
- Днепр+4°... +3°
- Донецк+7°... +2°
- Житомир-7°... -14°
- Запорожье+6°... +4°
- Ивано-Франковск0°... -14°
- Киев-6°... -12°
- Кропивницкий+4°... -9°
- Луганск+6°... +3°
- Луцк-4°... -14°
- Львов-4°... -15°
- Николаев+10°... -7°
- Одесса+9°... -7°
- Полтава+1°... 0°
- Ровно-6°... -16°
- Симферополь+15°... +7°
- Сумы-2°... -3°
- Тернополь-4°... -15°
- Харьков0°... -1°
- Херсон+12°... -5°
- Хмельницкий-3°... -15°
- Черкассы+1°... -11°
- Чернигов-7°... -11°
- Черновцы0°... -12°