Синоптики обещают украинцам позднюю весну в этом году

Ощутимого тепла, по прогнозам синоптиков, не стоит ожидать до середины марта.

Синоптики обещают позднюю весну \ Фото УНИАН

Предварительные расчеты синоптиков свидетельствуют о том, что весна в Украине в этом году будет поздней.

Читайте также "Весна уже наступает": на Харьковщине "расшифровали" прогноз погоды от сурка (фоторепортаж, видео)Ощутимое потепление наступит в середине марта, сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в комментарии РБК-Украина.

"Весна непременно будет. Где-то в марте. Скорее всего, до середины марта, может, уже повернет на весну", - сказала она.

Между тем, в настоящее время на Украину надвигается антициклон, который принесет сильное похолодание. Самые сильные морозы ожидаются 15-18 февраля, когда ночная температура упадет до 18-24 градусов, на севере до 26-27 градусов мороза.

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