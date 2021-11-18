Сильные морозы возможны в январе-феврале, предупредил синоптик.

Глава Украинского гидрометцентра Николай Кульбида дал прогноз на декабрь 2021 года и на зиму 2021/2022 в целом.

Средняя температура в декабре будет выше нормы для этого периода, рассказал он в интервью "Сегодня".

Читайте такжеУкраину разделят мокрый снег и дожди, а затем ворвется потепление - синоптик"То есть, декабрь окажется достаточно теплым. Проявления зимы, похолодание, снег, будут, но природных катаклизмов не ожидаем", — заявил Кульбида.

А вот в январе и феврале 2022 года, продолжил синоптик, ожидаются и холода, морозы будут достигать -30°.

"На фоне теплой зимы с повышенным температурным режимом обязательно придут холода, морозы достигнут и -25°, и -30°. Но в сравнении с зимами, которые были 30-40 лет назад, нынешние морозные периоды окажутся кратковременными", — прогнозирует Кульбида.

Как прогнозировал Укргидрометцентр, первый снег в Киеве ожидается в ночь на пятницу, 19 ноября. По прогнозу синоптиков, температура воздуха днем прогреется до + 3°...+5°, а ночью опустится до -1°. Ветер ожидается юго-западный, 5-10 м / с.

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Автор: Ольга Робейко