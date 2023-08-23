По прогнозам специалиста, сентябрь порадует украинцев теплом.

В первой половине сентября еще будет сохраняться летнее тепло. В целом весь месяц будет теплым и засушливым.

Такой прогноз дала синоптик Вера Балабух из Украинского гидрометеорологического института, передает Gazeta.ua, "Сентябрь - первый месяц метеорологической осени. Происходит постепенный переход от летних к осенним процессам. В первой половине месяца на значительной территории Украины еще будет сохраняться летняя погода. В целом сентябрь в этом году вероятно будет теплым и засушливым", – прогнозирует Балабух.

При этом она отметила, что этот сентябрь может быть чуточку теплее обычного сентября за последние 10 лет. Она пояснила, что это не значит, что такие аномально высокие температуры будут ежедневно, но будут преобладать особенно на западе страны, отметила метеоролог.

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Балабух рассказала, что в октябре и ноябре температура воздуха также будет несколько выше нормы. Но похолодание придет постепенно. "Будет расти количество заливов арктического воздуха. Соответственно, следует ожидать туманы, пасмурные дни, морось и заморозки... Погода в течение второй половины осени может быть неустойчивой с чередованием теплых и холодных воздушных масс. При этом температура воздуха может быть выше климатической нормы", – отметила специалист.

Балабух уточнила, что заливы арктического воздуха будут вероятно кратковременными и не интенсивными.

Прогноз погоды на последние летние дни

Погода в Украине в течение следующих 10 дней будет жаркой, снижение температуры воздуха ожидается в первые дни осени. Об этом рассказал руководитель отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык. "Десять дней будут жаркими. Как была погода в предыдущие дни, такая она и останется, ничего существенно не изменится", - заявил эксперт.

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