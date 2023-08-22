На западе нашего государства может бушевать непогода, отметили синоптики.

Прогноз погоды на завтра - на среду, 23 августа (будет отмечаться День государственного флага Украины) негативный для ряда областей.

В четырех областях ожидаются опасные погодные явления, объявлен I уровень опасности (желтый), сообщил Украинский гидрометцентр на своей странице в Facebook.

"Предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Украине 23 августа - во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях грозы, значительные дожди...", - отметили синоптики.

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Синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что погода в Украине 23 августа ожидается хорошая. По словам эксперта, завтра будет преимущественно ясно. Эксперт говорила, что осадки возможны только на западной части нашего государства. Диденко отмечала, что температура воздуха в Украине составит около +30°.

Напомним, 21 августа в Киеве бушевала погода - был сильный дождь и ветер, затопило ряд дорог, возникли проблемы с движением транспорта. Кроме того, возле торгового центра "Украина" (находится недалеко от Центрального железнодорожного вокзала) появился "гейзер".

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