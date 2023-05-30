Температура будет оставаться на уровне +12...+14 ночью и+24 ... + 26 градусов днем.

Летом 2023 года среднемесячная температура воздух будет под влиянием глобального потепления.

Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Птуха в интервью для NV.

"Кардинальных изменений не ожидается, единственное, еще больше уменьшится интенсивность локальных кратковременных дождей. Но в целом такая тенденция сохраняется. Температура будет оставаться на уровне +12...+14 ночью и +24...+ 26 градусов днем", - отметила Птуха.

По словам синоптикини, до этого три года царил Ла-Нинья, поэтому есть вероятность, что следующие 5 лет будет ощутимо жарче.

"По мнению мирового сообщества, снова возможны какие-то рекордно высокие значения температуры в летнее время с 2023 по 2027 годы. Но пока мы в нейтральной такой фазе, ведь соответствующие процессы начнут развиваться посреди лета, поэтому мы сполна это почувствуем уже летом следующего 2024 года. Но даже в этом году,если июнь и июль на 1-1,5 градуса будут выше нормы, то в августе среднемесячная температура может быть на 2 градуса выше нормы. Несколько жарче будет. Но это такое общее наблюдение на всю территорию страны. Для каждого региона надо смотреть отдельно на декаду вперед", - добавила она.

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Как сообщал УНИАН, июнь 2023 в Украине будет жарче, чем обычно, прогнозирует украинский Гидрометцентр.

Июнь 2023 в Украине будет жарче, чем обычно. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

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