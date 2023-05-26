В этом году июнь будет очень теплым.

Июнь 2023 в Украине будет жарче, чем обычно. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, средняя месячная температура предполагается на уровне 18-23° тепла, в горах будет 15-19°, что на 1-1.5° выше нормы.

Что касается осадков, то их месячное количество ожидается 49-90 мм, в Карпатах и на Прикарпатье ожидается 117-171 мм, что в пределах нормы.

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Каким будет лето 2023 в Украине - прогноз синоптиков

Метеоролог Вазира Мартазинова не исключает, что в конце мая - начале июня в Украине возможен холодный период. Она прогнозирует начало "хорошего лета" со второй половины июня. "Со второй половины июня - это будет уже начинаться хорошее лето. Там температура выровняется и пойдет на летние показатели", - отметила эксперт.

О жарком лете предупреждает народный синоптик Владимир Деркач. Он прогнозирует установление новых температурных рекордов.

О том, что грядущее лето в Украине будет жарким, говорит и синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха. По ее данным, особенно высокая температура ожидается в июле-августе.

"Уже сейчас можем говорить, что июль-август, средняя суточная температура которых обычно составляет 25,5 градусов, в этом году достигнет в среднем до 27. это еще один намек на жаркое лето", - рассказала она.

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