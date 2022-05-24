В этом году июнь в Украине будет теплее нормы.

В этом году июнь в Украине будет теплее, чем обычно, а осадков выпадет в пределах нормы.

Такой прогноз обнародовал Укргидрометцентр.

"Средняя месячная температура воздуха предполагается 18-23° тепла (в горных районах 15-19°), что на 1-1,5° выше нормы", - сообщили синоптики.

По прогнозу, месячное количество осадков ожидается на уровне 49-108 мм (в Карпатах 109-164 мм), что в пределах месячной нормы.

Напомним, по прогнозу народного синоптика Владимира Деркача, в этом году июнь в Украине не будет жарким. Зато ожидаются осадки и умеренное тепло. По его прогнозу, после переменчивой погоды в мае начало лета в Украине не принесет жары, но в дальнейшем установится уже более летняя погода.

Вас также могут заинтересовать новости: