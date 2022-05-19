По словам Владимира Деркача, начало лета в Украине будет с умеренным теплом и осадками.

В этом году июнь в Украине не будет жарким. Зато ожидаются осадки и умеренное тепло.

Такой прогноз в комментарии "Телеграфа" озвучил народный синоптик Владимир Деркач.

По его прогнозу, после переменчивой погоды в мае начало лета в Украине не принесет жары, но в дальнейшем установится уже более летняя погода.

По словам народного синоптика, ожидать на 30-градусную жару в первые дни июня не стоит.

Первая десятидневка лета с самого начала еще сохранит довольно умеренные температуры, но дальше начнет изрядно теплеть. В прогнозе говорится, что с небольшим перерывом (1 - 2 дня) тепло продержится до конца первой десятидневки. Но народный синоптик предупреждает о высокой вероятности осадков в начале этого отрезка.

Вторая декада (11-20 июня), по данным народного синоптика, тоже сохранит достаточно теплую погоду. Иногда столбики термометров будут подниматься выше 30 градусов тепла, но это в основном исключение, отмечает Деркач. Как правило, говорит он, осадков меньше, но они будут носить локальный характер. Возможны сильные кратковременные дожди, иногда с порывами.

Третья декада, судя по всему, будет самая теплая. Народный синоптик обещает мало осадков и отмечает, что обойдется практически без резкой смены погоды. Он добавляет, что нельзя сказать о жаре, но ожидаются весьма хороши температуры. В конце декады, говорится в прогнозе, температура снизится.

Напомним, по прогнозу Владимира Деркача, в этом году лето в Украине будет с погодными сюрпризами. В частности, ожидается резкое изменение погоды, особенно в июле.

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