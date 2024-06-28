Наибольший рост числа дней с температурой выше +35° зафиксировали в Джакарте.

Число дней, когда температура достигает +35 градусов по Цельсию в 20 крупнейших столицах мира выросло на 52% за последние три десятилетия. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, более 300 миллионов человек живут в 20 самых густонаселенных столицах мира. В городах люди особенно уязвимы к повышению температуры поскольку асфальт и здания поглощают и сохраняют тепло.

Столицы, включая Дели, Дакку и Манилу, уже в этом году пострадали от опасных волн жары. Это привело к волне смертей и закрытию школ.

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По данным метеорологов, в Дели зарегистрировали самую длинную и самую сильную волну тепла за последние 74 года. Также в городе зарегистрировали 39 дней подряд с максимальной температурой +40° и выше.

Теперь анализ, проведенный лондонским Международным институтом окружающей среды и развития, дает количественную оценку растущей угрозы экстремальной жары в некоторых крупнейших городских центрах мира.

Используя данные о температуре поверхности с метеостанций аэропортов, исследователи обнаружили, что с 2014 по 2023 год было около 6500 дней, когда в одном из 20 городов температура достигала +35°C или выше. За десятилетие с 1994 по 2003 год их было всего 4755.

Так в индонезийской Джакарте наблюдался наибольший рост числа дней с температурой выше +35°: с 28 дней в период с 1994 по 2003 год до 167 в последнее десятилетие.

В Сеуле этот показатель увеличился с 9 дней до 58, а в Буэнос-Айресе - с 7 дней до 35.

Смертоносная жара испепеляет города на четырех континентах - что известно

Миллионы людей в разных странах страдают от жары. В последнее время сильная жара фиксируется в Саудовской аравии, в странах Средиземноморья, в Алжире и Индии.

Ученые говорят, что с вероятностью 86% один из следующих пяти лет затмит 2023 год и станет самым жарким за всю историю наблюдений.

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