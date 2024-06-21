С началом лета миллионы людей в разных странах страдают от жары.

Смертоносная жара охватила города на четырех континентах. Рекордные температуры в последние дни, предположительно, стали причиной сотен, если не тысяч, смертей в Азии и Европе. Об этом сообщает Reuters.

В Саудовской Аравии около двух миллионов мусульманских паломников завершают хадж к Большой мечети в Мекке. Однако сотни людей погибли во время путешествия при температуре выше +51 градуса.

В это же время страны Средиземноморья пережили еще одну неделю высоких температур, которые способствовали возникновению лесных пожаров от Португалии до Греции и вдоль северного побережья Африки в Алжире.

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В Сербии метеорологи прогнозируют температуру около +40. Органы здравоохранения объявили красный уровень опасности и рекомендовали людям не выходить на улицу.

В Черногории, где органы здравоохранения также предупредили людей о необходимости оставаться в тени до позднего вечера, десятки тысяч туристов стремятся освежиться на пляжах вдоль Адриатического побережья.

На востоке США уже четвертый день подряд наблюдают тепловой купол - явление, которое возникает, когда сильная система высокого давления задерживает горячий воздух над регионом, не позволяя прохладному воздуху проникать внутрь.

В индийском Нью-Дели зарегистрировали самую теплую ночь за последние 55 лет: в час ночи индийская обсерватория сообщила о температуре +35,2. В стране зарегистрировано более 40 000 предполагаемых случаев теплового удара и 110 подтвержденных смертей.

Ночью температура обычно снижается, но ученые говорят, что изменение климата приводит к повышению ночных температур. Во многих частях мира ночи теплеют быстрее.

По данным Всемирной метеорологической организации, с вероятностью 86% один из следующих пяти лет затмит 2023 год и станет самым жарким за всю историю наблюдений.

Изменение климата делает тепловые волны более частыми, интенсивными и продолжительными.

Ученые говорят, что тепловые волны будут усиливаться, если мир продолжит увеличивать выбросы, способствующие потеплению климата.

В Украину возвращается жара - что известно

По прогнозу синоптика Наталья Диденко, уже 22 июня температура в Украине вновь повысится. Столбики термометров могут с субботы подниматься до +28...+32, на юге и востоке местами до +34 градусов.

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