Только в одной области 28 июня ожидаются грозовые дожди.

Жара в Украине продолжается. Накануне выходных, 28 июня, температура в Украине будет от +26° до +32°. По всей стране ожидается переменная облачность, будет сухо. Только на Закарпатье пройдут дожди с грозами. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +28°.

Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +18°, днем +28°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +30°.

В Ривне завтра ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +17°, днем +29°.

В Тернополе 28 июня ночью будет +18°, днем +30°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +17°, днем +28°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +30°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +19°, днем +27°, небольшая облачность, дождь с грозой.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +18°, днем +30°.

В Виннице завтра будет +17°...+29°, практически безоблачно.

В Житомире в пятницу ночью будет +17°, днем +28°, ясно и безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +17°...+28°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +27°.

В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +28°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +16°...+26°.

В Одессе 28 июня - практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +27°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +19°, днем +30°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +32°.

В Запорожье температура ночью +18°, днем +29°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +16°, а днем +28°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +26°.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +28°, обласно с прояснениями.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +18°...+27°.

В Краматорске завтра переменная облачость, температура ночью +14°, днем +26°.

В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью +14°, днем +27°.

Приметы погоды 28 июня

Если ночи будут теплые, тогда можно ожидать изобилия плодов.

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