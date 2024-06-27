Жара в Украине продолжается. Накануне выходных, 28 июня, температура в Украине будет от +26° до +32°. По всей стране ожидается переменная облачность, будет сухо. Только на Закарпатье пройдут дожди с грозами. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +28°.
- Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +18°, днем +28°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +30°.
- В Ривне завтра ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +17°, днем +29°.
- В Тернополе 28 июня ночью будет +18°, днем +30°, небольшая облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +17°, днем +28°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +30°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +19°, днем +27°, небольшая облачность, дождь с грозой.
- В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +18°, днем +30°.
- В Виннице завтра будет +17°...+29°, практически безоблачно.
- В Житомире в пятницу ночью будет +17°, днем +28°, ясно и безоблачно.
- В Чернигове столбики термометров покажут +17°...+28°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +27°.
- В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +28°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +16°...+26°.
- В Одессе 28 июня - практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +27°.
- В Херсоне в пятницу ночью будет +19°, днем +30°, практически безоблачно.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +32°.
- В Запорожье температура ночью +18°, днем +29°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +16°, а днем +28°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +26°.
- В Днепре температура ночью будет +17°, днем +28°, обласно с прояснениями.
- В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +18°...+27°.
- В Краматорске завтра переменная облачость, температура ночью +14°, днем +26°.
- В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью +14°, днем +27°.
Приметы погоды 28 июня
Если ночи будут теплые, тогда можно ожидать изобилия плодов.