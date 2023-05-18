В течение 5 лет средняя глобальная температура превысит 1,5 градуса.

В ближайшие пять лет человечество переживет самый жаркий год за все время метеорологических наблюдений. Об этом предупреждают ученые Всемирной метеорологической организации (ВМО).

По их данным, в настоящее время существует 66-процентная вероятность того, что глобальная средняя температура превысит 1,5 градуса Цельсия хотя бы один раз в период до 2027 года. Это станет первым случаем в истории человечества.

Ученые отмечают, что это не значит, что средняя температура на планете останется выше этой отметки. По их мнению, впереди человечество ожидают времена, когда средняя глобальная температура все чаще будет подниматься выше 1,5C.

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ВМО также заявила, что существует 98-процентная вероятность того, что самый жаркий год за всю историю наблюдений будет зафиксирован до 2027 года.

"Прогнозируется, что средние глобальные температуры будут продолжать расти, отдаляя нас все дальше и дальше от климата, к которому мы привыкли", — сказал ученый Метеорологического бюро, руководивший составлением отчета, доктор Леон Хермансон.

Проблемы климата – последние новости

Ученые-климатологи предупреждают, что на человечество надвигается глобальный водный кризис, который может "выйти из-под контроля". Прогнозы показывают, что к 2050 году дефицит воды будут испытывать даже те регионы мира, где сегодня такой проблемы нет.

В то же время для Европы глобальное потепление может обернуться похолоданием местного климата. Всё из-за проблемы с теплым течением Гольфстрим, которое может исчезнуть при потеплении. Именно оно обеспечивает Европе более теплый климат, чем другим регионам мира на той же широте.

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