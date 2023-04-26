Этого можно избежать только если ряд стран начнет решительно действовать.

Ученые заявили, что при нынешних темпах отказа от угля человечество превысит установленный Парижским соглашением предел в +2°С от доиндустриального уровня.

В новом исследовании указывается, что без больших изменений мы приближаемся к потеплению на 2,5 или 3 °C. Ученые проанализировали планы 72 стран, которые обязались отказаться от угля к 2050 году.

Однако они убеждены, что потепления на 2 градуса можно избежать, если Китай и Индия начнут поэтапный отказ от угля через пять лет. Но это при условии, что темпы отказа превысят темпы Германии и будут на уровне Великобритании.

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Глобальное потепление - последние новости

Ежегодно ученые в Новой Зеландии совершают пролет над древними ледяными "реками" - горным хребтом, протянувшимся вдоль южного острова, и фиксируют их уменьшение.

Недавно генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал богатые страны быстрее сократить выбросы. По его словам, скорость роста температуры за последние полвека является самой высокой за 2000 лет. Концентрации углекислого газа самые высокие, по крайней мере, за 2 миллиона лет.

В прошлом году эксперты подчеркивали, что усилий, к которым сейчас прибегают для спасения планеты, недостаточно. План по устранению угрозы глобального потепления провалится.

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