К середине века страдать от недостатка воды будут не только пустынные регионы планеты.

На человечество надвигается глобальный водный кризис, который может "выйти из-под контроля" из-за роста потребления воды и климатического кризиса. Об этом говорится в докладе ООН, приуроченном к Конференции по водным ресурсам в Нью-Йорке.

Согласно подсчетам экспертов, в течение последних 40 лет потребление воды в мире растет на 1% в год, что связано с ростом населения планеты и изменением моделей потребления.

Прогнозы аналитиков показывают, что к 2050 году в городах нехватку воды будут испытывать около 2,4 миллиарда человек, что вдвое выше, чем было еще несколько лет назад. При этом потребность городов в воде к середине столетия вырастет на 80%.

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При этом основным потребителем воды остается сельское хозяйство, на которое приходится 70% мирового потребления.

Эксперты полагают, что в первую очередь водный кризис ударит по Ближнему Востоку и региону Сахеля (южные окраины Сахары) в Африке, где воды не хватает уже сейчас. Но дефицит воды начнется также в тех регионах, которые сегодня таких проблем не имеют – Центральная Африка, Восточная Азия и Южная Америка.

Проблемы экологии и климата – последние новости

Руководство ООН обеспокоено быстрыми темпами роста глобальной температуры. Генсек ООН призвал мировое сообщество быстрее достичь "нулевых выбросов" в атмосферу, поскольку "климатическая бомба замедленного действия тикает".

Ученые NASA предупреждают, что мир ожидают сокрушительные катаклизмы. Глобальное потепление приведет к увеличению интенсивности засух и наводнений по всему миру.

К слову, жители Киева регулярно ощущают на себе последствия экологического загрязнения в комбинации с изменением климата. С определенной периодичностью столицу накрывает облаком ядовитых частиц, что вызвано в том числе погодными факторами.

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