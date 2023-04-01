Глобальное потепление вызывает процессы, которые конкретно для Европы обернутся снижением температур.

Европе грозит общее похолодание климата из-за цепочки последствий, вызванных глобальным потеплением. Об этом говорится в новом исследовании ученых из Университета Нового Южного Уэльса (Сидней, Австралия), опубликованном в ScienceDaily.

Отмечается, что сегодня теплый европейский климат обеспечивается в первую очередь за счет влияния теплого течения Гольфстрим в Атлантическом океане. Но это течение может исчезнуть из-за глобальной перемены климата.

Ученые поясняют, что само существование морских течений в значительной мере вызвано "давлением" со стороны холодных и плотных масс соленой воды вблизи Антарктиды. Однако интенсивное таяние ледников приводит к опреснению морской воды: она становится менее соленой и плотной. А уже это ведет к ослаблению океанических течений.

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Таким образом, глобальные выбросы углекислого газа в атмосферу для европейцев могут обернуться серьезным похолоданием через сложную цепочку климатических сдвигов и их последствий.

"Если глобальные выбросы углерода будут продолжаться, то движение океанических течений замедлится более чем на 40% в течение следующих 30 лет, что может привести к коллапсу", – заявил один из авторов исследования Мэтью Ингленд.

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