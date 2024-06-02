В Киеве завтра спрогнозировано до +26 градусов, поделилась эксперт.

Погода в Украине 3 июня самая жаркая ожидается на востоке, юге и в большинстве центральных регионов - днем там спрогнозировано от +26 до +32 градусов.

Немного ниже температура воздуха спрогнозирована в северных и западных областях: +23...+29. Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. Погода в Киеве завтра днем ожидается не очень жаркая - может быть до +26. Местами в столице может пройти дождь с грозой.

"Дожди и грозы завтра наиболее вероятны в западных и северных областях Украины, при грозе возможны сильный ливень и шквал! Будьте осторожны...", - предупредила эксперт.

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Важные новости Украины о погоде - что следует знать

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха уже поделилась прогнозом погоды на июнь текущего года. Эксперт отмечала, что на большей части территории нашего государства температура воздуха составит от +19 до +23 градусов (это на 1,5-2 градуса выше климатической нормы).

Позже синоптик сказала, что в течение первого месяца лета сильная жара не ожидается, хотя в течение нескольких дней температура воздуха может достичь высоких значений.

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