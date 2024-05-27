Сохраняется тенденция на постепенный рост средних температур.

Июнь в этом году будет чуть-чуть теплее нормы, что отражает тенденцию роста средних температур в последние годы. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

"Последние годы мировая тенденция заключается в том, что летом все больше дней с высокими значениями температуры, а летние месяцы все чаще бьют температурные рекорды — как у нас, так и во многих странах, и в целом в северном полушарии такая тенденция сохраняется", — объясняет синоптик.

В июне средние температуры воздуха в Украине ожидаются в пределах от +19 до +23 градусов, что на полтора-два градуса теплее климатической нормы. В горных районах традиционно будет несколько прохладнее — в пределах от +16 до +19 тепла.

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В целом это лето будет чередовать периоды жары с периодами приятной прохлады, говорит Птуха.

Погодная ситуация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, на Украину движется пылевое облако с Прикаспийской низменности. В Укргидрометцентре говорят, что ухудшение качества воздуха следует ожидать во вторник и среду.

Также мы рассказывали, что метеорологическая весна, которая началась 24 января и длилась 115 дней, закончилась. Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха выше отметки +15°С состоялся 18 мая, что и знаменует начало метеорологического лета.

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