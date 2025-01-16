Люди сняли оптическую иллюзию на телефоны и распространили.

В Одессе, в Черном море, зафиксировали редкое оптическое явление фата-моргана, которое создало иллюзию парения судов над водой. Видео, которым поделились очевидцы, обнародовали местные Telegram-каналы.

На нем можно увидеть, что в море находится определенное количество гражданских судов, которые, вероятно прибыли в порт под погрузку (или выходят из порта), и находятся на рейде. В солнечных лучах они как бы оторваны от воды и "парят" в небе. Видно, что на берегу много людей, которые снимают удивительное явление на телефоны. Сказочную картину усиливает большое количество летающих чаек.

Очевидцы пишут в комментариях, что это оптическое явление называется фата-моргана. Оно возникает, когда холодный воздух находится близко к морю, а над ним - более теплый воздух. Из-за этого объекты, которые на самом деле находятся на поверхности воды, как будто поднимаются вверх.

Согласно открытым источникам, фата-моргана - сложное, редко встречающееся оптическое явление в атмосфере. Оно состоит из нескольких форм миражей, при котором удаленные объекты видны многократно и с разнообразными искажениями. Свое название получило в честь волшебницы - персонажа артуровских легенд Феи Морганы.

Фата-моргана возникает в тех случаях, когда в нижних слоях атмосферы образуется (обычно вследствие разницы температур) несколько чередующихся слоев воздуха разной плотности, способных давать зеркальные отражения.

Необычные погодные явления в мире

Как сообщал УНИАН, украинские полярники зафиксировали удивительное явление, как облака под воздействием атмосферы "превратились" в кита, ныряющего в небесные волны. Интересное облако полярники сфотографировали с борта ледокола "Ноосфера", когда находились возле острова Кинг-Джордж. По словам руководителя отдела физики атмосферы и геокосмоса НАНЦ Дениса Пишняка, суть в "поведении" температуры воздуха и воздуха, который поднялся, а затем "уперся" в устойчивую прослойку атмосферы.

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