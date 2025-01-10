Влажный воздух поднялся от поверхности океана, сформировал облака, а затем с разгона уперся в устойчивую прослойку атмосферы.

Украинские полярники зафиксировали удивительное явление, как облака под воздействием атмосферы "превратились" в кита, ныряющего в небесные волны. Интересное облако полярники сфотографировали с борта ледокола "Ноосфера", когда находились возле острова Кинг-Джордж.

В Национальном антарктическом научном центре рассказали, как образовалось это облако.

По словам главы отдела физики атмосферы и геокосмоса НАНЦ Дениса Пишняка, суть в "поведении" температуры воздуха и воздуха, который поднялся, а затем "уперся" в устойчивую прослойку атмосферы.

Видео дня

В частности, ученый обращает внимание, что на заднем плане фото можно увидеть овальные чечевицеобразные облака и их фрагменты.

"Они указывают на устойчивое состояние атмосферы на уровне их образования. Ниже же заметны несколько более серых кучевых облаков, которые указывают на неустойчивый слой атмосферы снизу. То есть здесь относительно теплый и влажный воздух поднялся от поверхности океана, сформировал низкие облака, а дальше с разгона уперся в устойчивую прослойку атмосферы. Во время этого столкновения скорее всего и образовалось такое необычное волнообразное облако", - рассказал Пишняк.

Полярники сняли впечатляющее видео в день летнего солнцестояния

Напомним, полярники с украинской станции "Академик Вернадский" сняли впечатляющее видео в день летнего солнцестояния, 21 декабря. Световой день длился почти 22 часа 25 минут - солнце начало восходить в 02:02, а зашло уже в 00:27. Самый короткий день над островом Галиндез ожидается 20 июня, он продлится почти 3 часа 24 минуты. По словам ученых, в Северном и Южном полушарии времена года идут в противофазе. То есть когда в Украине зима, то в Антарктике - лето.

Видео демонстрирует не только самый длинный день, но и скорость изменения погоды и работу солнечного трекера, на котором была закреплена камера.

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