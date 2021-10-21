Над Финляндией разместился мощный циклон.

В Лапландии город Рованиеми, в котором находится деревня Санта-Клауса, засыпало снегом.

Об этом свидетельствуют данные City of Rovaniemi.

Как видно на видео, украшенная гирляндами деревня Санты оказалась в настоящей снежной сказке - ее густо запорошило снегом.

По данным Укргидрометцентра, на север Скандинавии пришла настоящая зимняя погода со снегом, которую обеспечил мощный циклон.

Напомним, в этом году первый снег в Украине выпал еще в сентябре.

Отметим, по прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, зима этого года и следующие зимы в Украине будут морозными.

По ее словам, зима 2021-2022 и в последующие годы в нашей стране тоже будет морозной, ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.

Специалист подчеркнула, что зима в Украине никуда не денется даже в условиях глобального потепления.

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Автор: Екатерина Лиманская