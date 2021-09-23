По словам синоптика, ближайшая и последующие зимы отметятся перепадом температур.

Зима в этом году и последующие зимы в Украине будут морозными.

Об этом в комментарии "Обозревателю" рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов в Украинском гидрометинституте НАН Вазира Мартазинова.

По словам Мартазиновой, зима 2021-2022 и в последующие годы в нашей стране тоже будет морозной, ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.

Специалист подчеркнула, что зима в Украине никуда не денется даже в условиях глобального потепления.

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"Зима никуда не денется. Мы не в Антарктиде живем. Холодные зимы в Украине будут даже в условиях глобального потепления. Изменение времен года оно не отменит", – отметила Мартазинова.

Напомним, ранее директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида заявил, что буквально через 20 лет количество зимних дней в Украине может резко уменьшиться.

По его словам, каждые 10 лет средняя температура в Украине повышается на 0,4 градуса, то есть за 20 лет она вырастет почти на градус. "Это очень много", - говорит синоптик.

По его словам, в таком случае количество зимних дней будет резко уменьшаться.

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Автор: Екатерина Лиманская