Температура воздуха - 4°С.

В Карпатских горах облачно и падает снег.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в социальной сети Facebook.

"По состоянию на 08:35 22 сентября 2021 года на горе Поп Иван Черногорский облачно, ограничена видимость, падает снег", – говорится в сообщении.

Ветер северо-западный 3-4 м/с.

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Погода в Украине 22 сентября

Синоптики прогнозировали, что в среду, 22 сентября, в Украине местами пройдут дожди, а в Карпатах ожидается мокрый снег.

Температура ночью 1-6° тепла, днем 5-10°. В южной части и восточных областях ночью 4-9° тепла, днем 10-15°. В Карпатах ночью 0-2° мороза, днем 1-6° тепла

Какой будет погода в ближайшие дни

По данным Укргидрометцентра, в Украине 22 и 23 сентября ожидаются заморозки.

Сообщалось, что в ближайшие дни в Украине сохранится прохладная погода и продолжатся дожди. А уже 23 сентября возможен первый снег.

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Автор: Виталий Саенко