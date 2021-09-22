В Карпатских горах облачно и падает снег.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в социальной сети Facebook.
"По состоянию на 08:35 22 сентября 2021 года на горе Поп Иван Черногорский облачно, ограничена видимость, падает снег", – говорится в сообщении.
Ветер северо-западный 3-4 м/с.
Читайте такжеСегодня часть Украины зальют дожди: где будут осадки (карта)Температура окружающей среды - 4°С.
Погода в Украине 22 сентября
Синоптики прогнозировали, что в среду, 22 сентября, в Украине местами пройдут дожди, а в Карпатах ожидается мокрый снег.
Температура ночью 1-6° тепла, днем 5-10°. В южной части и восточных областях ночью 4-9° тепла, днем 10-15°. В Карпатах ночью 0-2° мороза, днем 1-6° тепла
Какой будет погода в ближайшие дни
По данным Укргидрометцентра, в Украине 22 и 23 сентября ожидаются заморозки.
Сообщалось, что в ближайшие дни в Украине сохранится прохладная погода и продолжатся дожди. А уже 23 сентября возможен первый снег.
Вас также могут заинтересовать новости