По прогнозу Тимки, весеннее тепло в Украине придет не раньше середины марта.

2 февраля отмечается День сурка. В этом году весенняя погода в Украине наступит в середине марта. Такой прогноз сегодня "предсказал" харьковский сурок Тимка, передает "Суспільне Харків".

Как сообщается, сурок дал прогноз 2 февраля на биостанции в Гайдарах.

Междут тем, смотритель сурка научный сотрудник кафедры зоологии ХНУ Владимир Ронкин рассказал, что из-за войны Тимка плохо спит и похудел.

Видео дня

"Сегодня Тимка не спит. Похудел сильно, это ненормально, может повлиять на его здоровье, но понятно будет ближе к лету. Зимой сурки ничего не едят. У него температура сейчас слишком высока, чтобы он сохранил жировые запасы на уровне как следует", - рассказал Владимир Ронкин.

Напомним, что долгое время сурок Тимка был в оккупации в селе Нестеровка Харьковской области. В сентябре это село освободили.

День сурка - что о прогнозах думают синоптики

В Укргидрометцентре отметили, что День сурка - всего лишь праздник. К серьезным научным прогнозам и синоптикам оно не имеет никакого отношения.

День сурка - история праздника

День сурка ежегодно отмечается 2 февраля. Этот праздник особенно популярен в США и Канаде, но и украинцы не остаются в стороне.

Впервые отмечать этот день начали в 1886 году в США, а сурок, живущий в горах Пенсильвании, стал самым первым официальным "метеорологом".

После того, как вышел одноименный фильм "День сурка", праздник 2 февраля стал популярен во многих других странах.

Вас также могут заинтересовать новости: