Как День сурка празднуют в Украине и в чем особенность этого дня - узнайте на УНИАН.

День сурка - традиционный праздник США и Канады, который ежегодно отмечается 2 февраля. В этот день люди наблюдают за маленьким животным и его поведением. Считается, что по его действиям можно понять, скоро ли наступит весна.

Ранее мы говорили о том, какие праздничные и выходные дни в феврале 2022 получат украинцы.

День сурка 2022 - история

Впервые отмечать этот день начали в 1886 году в США, а сурок, живущий в горах Пенсильвании, стал самым первым официальным "метеорологом". Эту традицию с радостью приняли жители Америки, а затем переняли и канадцы. Историки говорят, что подобный способ определения погоды существовал и в Древнем Риме, но "общались" люди не с барсуком или сурком, а с ежиком.

Существует и вторая версия - западные христиане отмечали Сретение Господне по григорианскому календарю 2 февраля. Этот день по многим народным приметам считался показательным - можно было понять, какой будет погода в ближайшее время.

Читайте такжеСемейные праздники в 2022 году: дни календаря для всех членов семьиПосле того, как вышел одноименный фильм "День сурка", праздник 2 февраля стал популярен во многих других странах. Кстати, именно эта комедия превратила начало праздника в имя нарицательное, а фраза "День сурка" стала означать череду повторяющихся событий.

Как День сурка отмечают - традиции и приметы

Америка и Канада в этот день проводят множество фестивалей и ярмарок, которые посещают граждане стран и туристы. На таких мероприятиях можно принять участие в интересных конкурсах, приобрести сувениры и узнать, какой прогноз дал сурок-синоптик.

В День сурка существуют всего лишь две основных приметы:

животное не видит своей тени и спокойно выходит из норы - весна будет ранней;

грызун в солнечный день видит свою тень, пугается и прячется в нору - придется зимовать еще шесть недель.

Украина имеет свою традицию, которая приурочена к празднику 14 марта - в День Явдохи. Считается, что сурок в эту дату просыпается от зимней спячки, выходит из норы, трижды свистит, а затем снова ложится спать до Благовещения. Славяне издавна выходили в поле или степь, чтобы услышать этот свист.

В Украине сейчас живут два сурка-метеоролога: харьковский Тимка и львовский Мишка.

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