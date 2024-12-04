Уже завтра на крайнем западе ожидаются небольшие осадки.

Со второй половины недели и на выходных малоподвижные атмосферные фронты могут принести в Украину незначительные осадки, преимущественно в виде снега или мокрого снега. Ветер будет слабым, а в отдельных районах возможны туманы с моросью и изморозью. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича.

Погода 5 декабря

В четверг на крайнем западе днем и вечером местами возможен небольшой снег и мокрый снег. Местами в Украине туман. Температура ночью составит -1...-6 °С, днем -1...+4 °С. В Крыму и Одесской области ночью -1...+4 °С, а днем +2...+7 °С.

Погода 6 декабря

Накануне выходных под влиянием малоподвижного фронта в Украине ожидаются небольшой снег, мокрый снег, местами морось и туман. Только в юго-восточной части, по словам синоптика, сохранится погода преимущественно без осадков. Ночью температура будет колебаться в пределах -3...+2 °С, днем -1...+4 °С, а в Крыму, Приазовье и Одесской области будет +3...+8 °С.

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Погода 7 декабря

В субботу в северных, центральных, восточных областях, а днем также на крайнем западе и в Одесском регионе ожидаются небольшой снег, мокрый снег, днем местами дождь и морось. В отдельных регионах возможны туманы. В западной части страны ожидается порывистый ветер. Ночью будет -4...+1 °С, днем -1...+4 °С, а в южных областях +2...+7 °С.

Погода 8 декабря

В конце недели местами в западных областях ожидается небольшой мокрый снег и дождь, в других регионах Украины будет без существенных осадков. Местами возможен туман. Скорость ветра 5-10 м/с. Ночью -3...+2 °С, днем воздух прогреется до +2...+7 °С. В южных областях ночью 0...+5 °С, а днем потеплеет до +7...+12 °С.

О том, что в Украине ожидается повышение температуры, говорит и синоптик Наталья Диденко. По ее словам, небольшое потепление ожидается с 7 по 10 декабря.

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