Сейчас погоду на Киевщине определяет антициклон.

На этой неделе погоду над территорией Киевщины будет определять периферия антициклона, благодаря этому будет преобладать сухая погода, однако осадки все же будут. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в субботу, 7 декабря, в столице возможен небольшой мокрый снег.

"Значения температуры в течение следующих 5 суток будут оставаться без существенных изменений", - прогнозируют в Укргидрометцентре.

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В частности, в ночные часы столбики термометров будут в пределах -3...-1°, а вот дневные максимумы не будут превышать отметки +1°.

Снег в Украине - когда ждать

Первые дни декабря в Украине будут стабильными, значительных изменений в погоде не предвидится до пятницы. С 6 декабря, в День святого Николая, синоптическая ситуация начнет меняться из-за прихода атмосферных фронтов с запада. Уже 7 декабря почти по всей территории страны, кроме юго-востока, возможны незначительные осадки в виде мокрого снега и дождя. Такую информацию предоставила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии для Погода УНИАН.

По ее словам, пока что длительного снежного покрова не ожидается, хотя следующие атмосферные фронты могут быть более заметными. В частности, существует вероятность прохождения циклона с 8 на 9 декабря.

Синоптик также отметила, что во второй декаде декабря погодные условия станут более динамичными: возможны осадки в виде снега или мокрого снега, а также периоды без осадков. Погода будет более разнообразной по сравнению с началом месяца.

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