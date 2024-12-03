На этой неделе погоду над территорией Киевщины будет определять периферия антициклона, благодаря этому будет преобладать сухая погода, однако осадки все же будут. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
По данным синоптиков, в субботу, 7 декабря, в столице возможен небольшой мокрый снег.
"Значения температуры в течение следующих 5 суток будут оставаться без существенных изменений", - прогнозируют в Укргидрометцентре.
В частности, в ночные часы столбики термометров будут в пределах -3...-1°, а вот дневные максимумы не будут превышать отметки +1°.
Снег в Украине - когда ждать
Первые дни декабря в Украине будут стабильными, значительных изменений в погоде не предвидится до пятницы. С 6 декабря, в День святого Николая, синоптическая ситуация начнет меняться из-за прихода атмосферных фронтов с запада. Уже 7 декабря почти по всей территории страны, кроме юго-востока, возможны незначительные осадки в виде мокрого снега и дождя. Такую информацию предоставила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии для Погода УНИАН.
По ее словам, пока что длительного снежного покрова не ожидается, хотя следующие атмосферные фронты могут быть более заметными. В частности, существует вероятность прохождения циклона с 8 на 9 декабря.
Синоптик также отметила, что во второй декаде декабря погодные условия станут более динамичными: возможны осадки в виде снега или мокрого снега, а также периоды без осадков. Погода будет более разнообразной по сравнению с началом месяца.