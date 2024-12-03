Повышение температуры будет небольшим.

Сегодня, 3 декабря, и в дальнейшем по неделе погода в Украине существенно не будет меняться. Но на выходных ожидается небольшое потепление. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, сегодня в Украине будут наблюдаться туманы, а столбики термометров покажут от -2°...+3°, в южной части и в западных областях воздух прогреется до +1°...+6°.

В дальнейшем, по ее словам, погода в Украине особо не поменяется - будет без осадков, градусы ожидаются умеренными, без похолодания.

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"А с 7 по 10 декабря даже немного потеплеет", - спрогнозировала Наталья Диденко.

Погода в Украине изменится - что известно

До пятницы погода в Украине будет стабильной, без существенных изменений температуры и осадков. А уже в пятницу, на День святого Николая, ожидается определенная перестройка синоптических процессов.

В Украину будут поступать атмосферные фронты с запада и уже 7 декабря по всей стране, кроме юго-востока, ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Температура при этом останется, как и в течение недели: ночью от +2° до -4°, а днем от -1° до +5°.

На юге ночью будет +1°...+6°, а днем может быть +2...+8 градусов. А в Одесской области и в Крыму разогреет до +10 градусов.

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