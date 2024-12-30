Синоптик рассказал о погоде в начале 2025 года и о том, стоит ли украинцам ждать похолодания.

Вот и наступила последняя неделя 2024 года, которая плавно перенесет нас в 2025 год. Однако погодные условия для многих будут неожиданными — на Новый год не будет ни снега, ни мороза.

Понедельник и вторник — 30 и 31 декабря — пройдут с аномально теплой погодой без существенных осадков по всей Украине. Это происходит из-за поступления воздушных масс с юго-запада Европы, заявляет синоптик Игорь Кибальчич в материале для Meta.

Небо, по его словам, будет облачным, хотя иногда возможны прояснения. В некоторых регионах есть вероятность появления тумана, что снизит дальность видимости и увеличит опасность на дорогах.

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"Ветер будет преобладать юго-западного направления, 7 – 12 м/с, на Закарпатье переменных направлений, слабый. Температура воздуха в ночное время составит -3…+3 °С, днём ожидается повышение до +2…+7 °С. Снежный покров будет отсутствовать по всей стране, за исключением Карпат", - отметил Кибальчич.

Первого января аномальные показатели температуры воздуха сохранятся. В разных городах будет держаться от 6 до 12°С. Из-за повышенного атмосферного давления "существенные" осадки не ожидаются. Однако на севере Украины и в Полесье днем пройдет небольшой дождь с мокрым снегом.

Ветер в среду тоже будет юго-западного направления, 7 – 12 м/с. Синоптик отмечает, что днем все же возможны порывы, 15 – 20 м/с. В горах скорость ветра может достигать до 30 м/с. Днем температура воздуха составит от +3 до +8-10°С.

В четверг теплая температура воздуха и ветренная погода в Украине сохранится. На северо-западе и на севере страны пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем +6…+11 °С, ночью +2…+7 °С. На Закарпатье и в Карпатах температура ночью может упасть до -4…+1 °С.

И только в пятницу, по словам синоптика, из-за разворота ветра в северо-западное направление и прохождения так называемого "холодного фронта", в Украине начнется снижение температуры. Местами стоит ожидать небольшой снег, мокрый снег. На дорогах в западной части страны возможна гололедица.

Температура воздуха будет на уровне -2…+3 °С или +2…+7 °С в разных регионах Украины.

На выходных — 4 и 5 января — холодная воздушная масса разойдется по всей территории Украины, кроме юго-востока. В воскресенье ожидается мокрый снег и умеренный снег. На юге — дождь. Местами гололедица и снежный накат на дорогах, пишет синоптик.

Температура воздуха в конце недели — ночью в районе -2…-8 °С; днём -5…+1 °С. На юге еще будет преобладать плюсовая температура.

Погодные условия во всем мире - что известно

Ранее УНИАН сообщал, что треть туристов меняют свои отпускные планы из-за экстремальной погоды и таких явлений, как лесные пожары, наводнения и так далее. При этом эксперты отмечают, что в будущем климат еще сильнее будет влиять на выбор места отдыха.

Кроме того, в конце октября было замечено, что самая высокая гора Японии до сих пор оставалась без снега. Такого не было в течение всей 130-летней истории наблюдения.

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