Осадки выпадут в пределах нормы, а вот температура будет выше, чем обычно.

Январь 2025 года в Украине будет теплее, чем обычно. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По прогнозу, средняя за месяц температура воздуха предполагается 0°...-3° мороза, а на Закарпатье, в Крыму, Одесской и Херсонской областях будет 0°...+2°. Это, по данным Укргидрометцентра, на 1,5-2 градуса выше нормы.

Что касается осадков, то их за январь выпадет 32-79 мм, что в пределах климатической нормы.

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Погода в Украине - прогноз до конца года

До конца года значительных изменений в погодных условиях в Украине ожидать не стоит. Об этом сообщила синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии Погода УНИАН.

По ее словам, 25 декабря в западных и северных регионах возможны локальные осадки в виде небольшого мокрого снега, а в Карпатах пройдет умеренный снег. В южной части страны прогнозируются дожди, тогда как на остальной территории осадков не ожидается.

Уже 26 декабря в западных и северных областях осадки прекратятся, однако в центральных, восточных и южных регионах еще возможны дожди или мокрый снег.

Начиная с 27 декабря осадки постепенно будут прекращаться, 28 декабря уже будет преобладать сухая погода из-за влияния антициклона.

Синоптик добавила, что влияние антициклона будет способствовать прояснениям и снижению ночных температур.

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