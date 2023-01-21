В столице 20 января установлен новый температурный рекорд.

В Киеве уже три дня подряд аномальное тепло бьет рекорды. Очередной температурный рекорд в столице был установлен 20 января.

По данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, вчера в Киеве впервые за 143 года наблюдений максимальная температура воздуха поднялась до +10,2°С, превысив предыдущий рекорд для этого дня 1952 года на 4,1°С.

Ряд температурных рекордов в Киеве

18 января аномальное тепло побило сразу несколько рекордов в Киеве. Так, в этот день впервые за 143 года наблюдений среднесуточная температура воздуха составила +7,3°. Это на 1,6 градуса выше предыдущего показателя 1993 года.

Видео дня

Максимальная температура в столице поднялась до +10,2°, превысив предыдущий рекорд для этого дня 2007 года на 0,8°. Также 18 января в Киеве минимальная температура воздуха не опустилась ниже 3,7°. Предыдущее рекордное значение было зафиксировано в 1990 году и равнялось 3,4°.

На следующий день, 19 января, в столице впервые за все время наблюдений температура воздух поднялся до + 10 градусов.

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