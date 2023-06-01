Был зафиксирован один температурный рекорд самой теплой ночи 19 мая.

Среднемесячная температура воздуха в мае в Киеве равнялась +16°С, что на 0,2°С выше климатической нормы.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, холоднее всего в столице было 6 мая, когда минимальная температура под утро опустилась до +5,2°с, а теплее всего – 18 мая, когда максимальная температура после полудня поднялась до +27,3°С. Был зафиксирован один температурный рекорд самой теплой ночи 19 мая, когда температура воздуха не опустилась ниже 17,7°с.

"Май оказался самым сухим в Киеве за все время наблюдений. Осадков на проспекте Науки, 37 выпало лишь 1 мм, или 1,5% климатической нормы", - отметили на метеостанции.

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Температурные рекорды в Киеве

В марте в Киеве три дня подряд фиксировали температурные рекорды. Так, 24 марта в Киеве утановлено сразу три рекорда. В частности, среднесуточная температура воздуха повторила рекордное значение +14,4°с 1913 года. Климатическая норма превышена на 11 градусов и соответствует погоде конца апреля.

Ночь на 24 марта оказалась самой теплой за период наблюдений. Столбик термометра не опустился ниже +11,1°с, что на 2,3°С выше предыдущего рекордного значения 1913 года.

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