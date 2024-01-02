Среднегодовая температура 2023 года в столице составила +10,8°с, что на 1,8 граудса выше климатической нормы

Для Киева 2023 год стал вторым в рейтинге самых теплых после 2020 года за счет рекордно теплого второго полугодия. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции обсерватории среднегодовая температура 2023 года в столице составила +10,8°С, что на 1,8°С выше климатической нормы. За время проведения наблюдений он стал вторым в рейтинге самых теплых после 2020 года за счет рекордно теплого второго полугодия (13,3°С), отклонение средней температуры которого от климатической нормы составляло 2,3°С", - говорится в сообщении.

Как отметили в обсерватории, 11 месяцев года имели превышение среднемесячными температурами климатической нормы, кроме апреля, который оказался холоднее обычного. Особенно "отличились" январь, август и сентябрь, которые имели наибольшие отклонения – 2,9°С, 3,4°С, 3,9°С соответственно. Холоднее всего было 8 февраля – минус 10,3°С, жарче всего – 29 августа, когда температура в тени достигла +35,9°С.

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"Всего в 2023 году в Киеве было зафиксировано 47 температурных рекордов, причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12. Осадков выпало 673 мм, что соответствует 109% климатической нормы. Однако во времени они распределились крайне неравномерно – по две месячные нормы в июле и апреле и лишь 1,5% от средних многолетних показателей в мае", - проинформировали метеорологи.

Декабрь 2023 в Киеве - итоги месяца

Ранее синоптики подвели погодные итоги декабря 2023 года в Киеве. Оказалось, что он был теплым и мокрым. По данным наблюдений, среднемесячная температура воздуха в декабре в Киеве равнялась +0,7°С. Это, по данным синоптиков, на 2,5°С выше климатической нормы.

В третьей декаде в столице было установлено шесть температурных рекордов.

Каким будет январь 2024 в Украине - прогноз синоптиков

Как сообщал УНИАН, январь 2024 в Украине будет теплым и с большим количеством осадков. Местами их выпадет вдвое больше нормы. Однако ожидаются также и морозные периоды, но они будут кратковременными.

Синоптик Игорь Кибальчич пояснил, что в конце первой декады месяца и в начале второй ожидается некоторое проседание холода, накопившегося на севере Европы, в более южные широты, в частности на территорию Центральной и Восточной Европы.

"Поэтому в Украине также произойдет заметное снижение температуры, особенно в западных, северных и северо-восточных областях. Ориентировочно, в период с 8 по 12 января ночью морозы в северных и восточных областях Украины могут окрепнуть до -15...-20 °С", - спрогнозировал он. Однако, по данным синоптика, такое похолодание будет кратковременным. Уже с 13-14 января восстановится зональная циркуляция и температурный фон повысится до оттепели по всей стране.

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