Вскоре в Украине ожидается сильное похолодание, но оно не будет длительным.

Январь 2024 в Украине будет теплым и с большим количеством осадков. Местами их выпадет вдвое больше нормы. Однако ожидаются также и морозные периоды, но они будут кратковременными. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, пишет "Метеопрог".

Он пояснил, что в конце первой декады месяца и в начале второй ожидается некоторое проседание холода, накопившегося на севере Европы, в более южные широты, в частности на территорию Центральной и Восточной Европы.

"Поэтому в Украине также произойдет заметное снижение температуры, особенно в западных, северных и северо-восточных областях. Ориентировочно, в период с 8 по 12 января ночью морозы в северных и восточных областях Украины могут окрепнуть до -15...-20 °С", - спрогнозировал он.

Однако, по данным синоптика, такое похолодание будет кратковременным. Уже с 13-14 января восстановится зональная циркуляция и температурный фон повысится до оттепели по всей стране.

Третья декада января ожидается теплой и с большим количеством осадков благодаря развитию активной циклонической деятельности в Северо-Западной Европе. Температура воздуха в Украине будет достаточно высокой, а осадки будут наблюдаться преимущественно в виде дождя, порой с мокрым снегом.

По его словам, январь ожидается теплым, особенно в южных и восточных областях. Кратковременное похолодание в середине месяца будет нивелировано гораздо более длительным периодом теплой погоды.

"Количество осадков будет достаточным, местами выпадет более двух месячных норм", - прогнозирует Игорь Кибальчич.

Снежный покров ожидается неустойчивым и пятнистым, и его наибольшая вероятность формирования будет наблюдаться в северных, северо-западных и северо-восточных областях, а также в Карпатах.

"Часто в течение месяца будут наблюдаться туманы. На дорогах периодически возможна гололедица", - добавил специалист.

Синоптик Наталья Диденко говорит, что 4-7 января в Украине сильных морозов не ожидается, даже в большинстве областей будут преобладать "плюсы". Похолодание, по ее данным, смещается на 8 января.

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