Метеорологическая зима в столицу пришла 19 ноября, на 10 дней раньше, чем в среднем.

Метеорологи сообщили о приходе в столицу календарной зимы и подвели погодные итоги осени. Как сообщает Укргидрометцентр, в этом году осень в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Было зафиксировано 5 температурных рекордов и один рекорд по осадкам.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, средняя температура воздуха за сезон в Киеве составила +11,4°С, что на 2,7°С выше средних многолетних значений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что теплее, чем обычно, были все осенние месяцы, особенно сентябрь, в котором температура превысила норму на 3,9°с.

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Холоднее календарной осени 2023 года в Киеве было 23 ноября (-6,8°С), а теплее всего – 24 сентября (+29,1°С)

За сентябрь-ноябрь в Киеве выпало 172 мм осадков, что равно 115% климатической нормы.

"Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0°С в сторону снижения состоялся в Киеве 19 ноября, что свидетельствует о начале метеорологической зимы в столице, которая пришла на 10 дней раньше средней многолетней даты", - отмечают в Укргидрометцентре.

Погодные рекорды в столице

29 ноября в Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков - 17,5 мм, что на 0,4 мм превысило предыдущий рекордный показатель 1983 года для этого дня.

31 октября столица побила температурный рекорд - воздух прогрелся до +21,7°С, что на 1,2°С выше предыдущего рекордного показателя, который был зафиксирован в этот день в 1926 году.

А за несколько дней до этого в Киеве зафиксировали рекордно сильный ветер, скорость которого достигла 20 м/с (72 км / ч).

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