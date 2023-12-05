Метеорологи сообщили о приходе в столицу календарной зимы и подвели погодные итоги осени. Как сообщает Укргидрометцентр, в этом году осень в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Было зафиксировано 5 температурных рекордов и один рекорд по осадкам.
"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, средняя температура воздуха за сезон в Киеве составила +11,4°С, что на 2,7°С выше средних многолетних значений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что теплее, чем обычно, были все осенние месяцы, особенно сентябрь, в котором температура превысила норму на 3,9°с.
Холоднее календарной осени 2023 года в Киеве было 23 ноября (-6,8°С), а теплее всего – 24 сентября (+29,1°С)
За сентябрь-ноябрь в Киеве выпало 172 мм осадков, что равно 115% климатической нормы.
"Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0°С в сторону снижения состоялся в Киеве 19 ноября, что свидетельствует о начале метеорологической зимы в столице, которая пришла на 10 дней раньше средней многолетней даты", - отмечают в Укргидрометцентре.
Погодные рекорды в столице
29 ноября в Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков - 17,5 мм, что на 0,4 мм превысило предыдущий рекордный показатель 1983 года для этого дня.
31 октября столица побила температурный рекорд - воздух прогрелся до +21,7°С, что на 1,2°С выше предыдущего рекордного показателя, который был зафиксирован в этот день в 1926 году.
А за несколько дней до этого в Киеве зафиксировали рекордно сильный ветер, скорость которого достигла 20 м/с (72 км / ч).