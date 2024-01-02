Осадков в столице выпало 138% климатической нормы.

Синоптики подвели погодные итоги декабря 2023 года в Киеве. Оказалось, что он был теплым и мокрым. Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, среднемесячная температура воздуха в декабре в Киеве равнялась +0,7°С. Это, по данным синоптиков, на 2,5°С выше климатической нормы.

В третьей декаде в столице было установлено шесть температурных рекордов.

Видео дня

Холоднее всего в Киеве было 7 декабря, когда минимальная температура под утро снизилась до -9,0°С, а теплее всего – 20 декабря, когда максимальная температура достигла +10,6°С.

Как сообщается осадков на проспекте Науки, 37 выпало 65 мм, или 138% климатической нормы.

Аномальное тепло в Киеве - последние данные

В Киеве 2023 год завершился температурными рекордами. Да, 30 декабря в столице были зафиксированы три температурных рекорда.

В частности, минимальная температура воздуха в столице оказалась самой теплой для этого дня, ведь она не опустилась ниже 4,9°С.

Максимальная температура воздуха тоже достигла рекордного значения - 10,5°С, что на 3,0°С выше предыдущего рекордного показателя 2020 года.

Кроме того, средняя за сутки температура также оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 6,9°С, что превысило климатическую норму на 8,6°С.

По словам синоптиков Укргидрометцентра, такая температура воздуха соответствует 1 апреля.

Вас также могут заинтересовать новости: