Из-за снегопадов в Ивано-Франковской и Закарпатской областях ожидается снеголавинная опасность

Лавинная опасность ожидается в течение 13-14 апреля.

В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность / УНИАН

В течение 13-14 апреля в Ивано-Франковской и Закарпатской областях ожидается снеголавинная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, 13 апреля в связи с оттепелью в высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

А 14 апреля в связи с ожидаемыми снегопадами лавинная опасность 3 уровня ожидается на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.

Напомним, в понедельник, 13 апреля, в большинстве регионов Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.