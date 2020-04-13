Из-за снегопадов в Ивано-Франковской и Закарпатской областях ожидается снеголавинная опасность
Лавинная опасность ожидается в течение 13-14 апреля.
В течение 13-14 апреля в Ивано-Франковской и Закарпатской областях ожидается снеголавинная опасность.
В Украине сегодня без осадков, днем температура до +22° (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
Так, 13 апреля в связи с оттепелью в высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
А 14 апреля в связи с ожидаемыми снегопадами лавинная опасность 3 уровня ожидается на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.
Напомним, в понедельник, 13 апреля, в большинстве регионов Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+21°... +7°
- Днепр+17°... +4°
- Донецк+16°... +1°
- Житомир+22°... +4°
- Запорожье+16°... +4°
- Ивано-Франковск+21°... +3°
- Киев+21°... +7°
- Кировоград+19°... +6°
- Луганск+16°... +3°
- Луцк+22°... +2°
- Львов+22°... +2°
- Николаев+15°... +6°
- Одесса+15°... +7°
- Полтава+18°... +8°
- Ровно+24°... +2°
- Симферополь+16°... +5°
- Сумы+18°... +5°
- Тернополь+20°... +2°
- Харьков+17°... +7°
- Херсон+16°... +4°
- Хмельницкий+22°... +3°
- Черкассы+20°... +5°
- Чернигов+21°... +6°
- Черновцы+19°... +5°
Виргиния, США
+15°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+15 °
Влажность:67 %
Давление:752 мм
Ветер: 9.4 м/с
Вероятность осадков:93 %
Восход:06:34
Закат19:45
Видимость:14 км
Фаза луны:
Лента новостей