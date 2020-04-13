Синоптики предупредили о заморозках и сильном ветре в Украине

Ночью заморозки ожидаются на востоке Украины.

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В понедельник, 13 апреля, в большинстве регионов Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 13 апреля в большинстве областей ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек. Ночью 14 апреля в восточных областях заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности - желтый).

Напомним, в понедельник, 13 апреля, в Украине без осадков, температура до +22°.