Синоптики предупредили о заморозках и сильном ветре в Украине
Ночью заморозки ожидаются на востоке Украины.
В понедельник, 13 апреля, в большинстве регионов Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в ближайшие дни
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, 13 апреля в большинстве областей ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек. Ночью 14 апреля в восточных областях заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности - желтый).
Напомним, в понедельник, 13 апреля, в Украине без осадков, температура до +22°.
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Погода в Украине
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- Днепр+18°... +5°
- Донецк+16°... +1°
- Житомир+22°... +5°
- Запорожье+17°... +4°
- Ивано-Франковск+22°... +3°
- Киев+21°... +7°
- Кировоград+20°... +6°
- Луганск+16°... +3°
- Луцк+23°... +2°
- Львов+21°... +2°
- Николаев+16°... +6°
- Одесса+15°... +7°
- Полтава+18°... +8°
- Ровно+22°... +2°
- Симферополь+16°... +5°
- Сумы+19°... +5°
- Тернополь+21°... +2°
- Харьков+17°... +7°
- Херсон+16°... +4°
- Хмельницкий+22°... +4°
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Виргиния, США
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