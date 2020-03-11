В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +9

08:30, 11 марта 2020
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В столице сегодня усилится ветер.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 11 марта в Киеве пройдет дождь, температура днем до +9°.

Синоптики предупредили о сильном ветре в Украине 11 марта

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +9°, вечером - до +8°. Ветер переменный, до 7,2 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:21, а зайдет в 17:55.

Как сообщал УНИАН, в среду, 11 марта, в Украине пройдут дожди. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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