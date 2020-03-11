В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +9
В столице сегодня усилится ветер.
Согласно данным Погода УНИАН, 11 марта в Киеве пройдет дождь, температура днем до +9°.
Синоптики предупредили о сильном ветре в Украине 11 марта
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +9°, вечером - до +8°. Ветер переменный, до 7,2 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:21, а зайдет в 17:55.
Как сообщал УНИАН, в среду, 11 марта, в Украине пройдут дожди.
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Погода в Украине
- Винница+8°... +2°
- Днепр+14°... +7°
- Донецк+15°... +7°
- Житомир+8°... +2°
- Запорожье+16°... +6°
- Ивано-Франковск+12°... +4°
- Киев+11°... +3°
- Кировоград+14°... +5°
- Луганск+14°... +7°
- Луцк+12°... +2°
- Львов+11°... +3°
- Николаев+17°... +6°
- Одесса+17°... +6°
- Полтава+13°... +5°
- Ровно+11°... +2°
- Симферополь+13°... +8°
- Сумы+11°... +4°
- Тернополь+9°... +2°
- Харьков+12°... +5°
- Херсон+16°... +6°
- Хмельницкий+8°... +2°
- Черкассы+12°... +5°
- Чернигов+10°... +3°
- Черновцы+12°... +4°
Виргиния, США
+11°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:+11 °
Влажность:73 %
Давление:757 мм
Ветер: 2.1 м/с
Вероятность осадков:27 %
Восход:07:26
Закат19:13
Видимость:16 км
Фаза луны:
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