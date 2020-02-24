ГСЧС предупредила о высоком уровне опасности на украинских морях

10:28, 24 февраля 2020
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Погодные условия повлияют на морской транспорт.

Кое-где высота волн 30-40 дм / фото УНИАН
Кое-где высота волн 30-40 дм / фото УНИАН

Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в районах Черного и Азовского морей, ожидается сильный ветер и кое-где высота волн 30-40 дм.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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"По данным Укргидрометцентра, утром 24 февраля по северо-западным районам Черного моря ожидается сильный ветер 25-28 м/с, высота волн 30-40 дм; на Азовском море днем 24 февраля сильный ветер 25-28 м/с, высота волн 15-20 дм, местами значительные осадки", - говорится в сообщении.

Осложнения погодных условий будут соответствовать II (оранжевому) уровню опасности, что обусловит осложнения работы морской отрасли и морского транспорта.

Напомним, 24 февраля, в Украине в связи с перемещением циклона с запада будут сложные погодные условия.

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Теги: #Черное море#погода в Украине#ГСЧС Украины#Азовское море#штормовое предупреждение в Украине#ухудшение погодных условий
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