ГСЧС предупредила о высоком уровне опасности на украинских морях
Погодные условия повлияют на морской транспорт.
Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в районах Черного и Азовского морей, ожидается сильный ветер и кое-где высота волн 30-40 дм.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
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"По данным Укргидрометцентра, утром 24 февраля по северо-западным районам Черного моря ожидается сильный ветер 25-28 м/с, высота волн 30-40 дм; на Азовском море днем 24 февраля сильный ветер 25-28 м/с, высота волн 15-20 дм, местами значительные осадки", - говорится в сообщении.
Осложнения погодных условий будут соответствовать II (оранжевому) уровню опасности, что обусловит осложнения работы морской отрасли и морского транспорта.
Напомним, 24 февраля, в Украине в связи с перемещением циклона с запада будут сложные погодные условия.
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