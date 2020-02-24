В Украине сегодня пройдут дожди и мокрый снег, температура до +9° (карта)

Осадки ожидаются по всей стране.

Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 24 февраля, в Украине пройдут дожди и мокрый снег, температура до +9°.

Читайте также Дождь, снег и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

На востоке пройдет снег с дождем, температура до +3°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +9°.

На западе Украины также ожидаются осадки. Температура до +7°.

В северных областях пройдут дожди и мокрый снег. Температура до +5°. В центре также ожидаются осадки, температура до +5°.

Прогноз на 24 февраля / УНИАН

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.