В Украине сегодня пройдут дожди и мокрый снег, температура до +9° (карта)

08:03, 24 февраля 2020
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Осадки ожидаются по всей стране.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 24 февраля, в Украине пройдут дожди и мокрый снег, температура до +9°.

Дождь, снег и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

На востоке пройдет снег с дождем, температура до +3°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +9°.

На западе Украины также ожидаются осадки. Температура до +7°.

В северных областях пройдут дожди и мокрый снег. Температура до +5°. В центре также ожидаются осадки, температура до +5°.

Прогноз на 24 февраля / УНИАН
Прогноз на 24 февраля / УНИАН

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Теги: #погода#дождь
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