В Украине сегодня пройдут дожди и мокрый снег, температура до +9° (карта)
Осадки ожидаются по всей стране.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 24 февраля, в Украине пройдут дожди и мокрый снег, температура до +9°.
Дождь, снег и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение
На востоке пройдет снег с дождем, температура до +3°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +9°.
На западе Украины также ожидаются осадки. Температура до +7°.
В северных областях пройдут дожди и мокрый снег. Температура до +5°. В центре также ожидаются осадки, температура до +5°.
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Погода в Украине
- Винница+5°... -1°
- Днепр+7°... 0°
- Донецк+4°... 0°
- Житомир+4°... 0°
- Запорожье+8°... +1°
- Ивано-Франковск+8°... -2°
- Киев+5°... -2°
- Кировоград+8°... -4°
- Луганск+4°... +1°
- Луцк+6°... 0°
- Львов+5°... 0°
- Николаев+11°... -1°
- Одесса+11°... 0°
- Полтава+4°... -1°
- Ровно+5°... -1°
- Симферополь+7°... +1°
- Сумы+2°... -6°
- Тернополь+5°... 0°
- Харьков+2°... -2°
- Херсон+10°... -1°
- Хмельницкий+4°... -1°
- Черкассы+8°... -2°
- Чернигов+5°... -4°
- Черновцы+8°... -1°
Виргиния, США
-1°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:-1 °
Влажность:69 %
Давление:755 мм
Ветер: 3.3 м/с
Вероятность осадков:12 %
Восход:06:49
Закат17:56
Видимость:16 км
Фаза луны:
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