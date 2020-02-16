Украинцев предупреждают о сильном ветре: на нас надвигается циклон Victoria

18:58, 16 февраля 2020
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Понедельник, не смотря на ветер, обещает быть теплым.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Циклон Victoria, который не дает оправиться жителям западного побережья Европы, Великобритании, Нидерландам, Бельгии, странам Скандинавии, Балтии от сильного, порой ураганного ветра, идет в Украину.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

“Циклон такой масштабный, что его штурханину почувствуем завтра и мы, украинцы. Порывы юго-западного ветра могут достигать в Украине штормовых. Пришейте к шляп резиночки, как в детстве до перчаток))”, - написала она.

Диденко добавила, что понедельник, не смотря на ветер, обещает быть теплым.

Дневная температура воздуха в большинстве областей повысится до +5+13 градусов. Разве что в восточных областях еще задержится холодная воздушная масса: ближайшей ночью до -5-9 градусов, а завтра днем +1+4 градуса. Осадки маловероятны, преимущественно будет солнечно.

В Киеве в понедельник днем ожидается 6-9 градусов тепла, порывистый ветерок, без осадков.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям также предупреждает о сильных порывах ветра в столице. "По прогнозам Укргидрометцентра, в Киеве до конца суток 16 февраля, ночью и утром 17 февраля порывы ветра 15-18 м/с (І уровень опасности)", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в западных регионах Украины в понедельник, 17 февраля, ожидается потепление до 12-14 градусов тепла. В большинстве регионов ожидается до 7-10 градусов тепла. Холоднее всего будет на востоке Украины, где ожидается 4-8 градусов мороза.

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Теги: #циклон#погода в Украине#сильный ветер
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