Украинцев предупреждают о сильном ветре: на нас надвигается циклон Victoria

Понедельник, не смотря на ветер, обещает быть теплым.

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Циклон Victoria, который не дает оправиться жителям западного побережья Европы, Великобритании, Нидерландам, Бельгии, странам Скандинавии, Балтии от сильного, порой ураганного ветра, идет в Украину.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

“Циклон такой масштабный, что его штурханину почувствуем завтра и мы, украинцы. Порывы юго-западного ветра могут достигать в Украине штормовых. Пришейте к шляп резиночки, как в детстве до перчаток))”, - написала она.

Диденко добавила, что понедельник, не смотря на ветер, обещает быть теплым.

Дневная температура воздуха в большинстве областей повысится до +5+13 градусов. Разве что в восточных областях еще задержится холодная воздушная масса: ближайшей ночью до -5-9 градусов, а завтра днем +1+4 градуса. Осадки маловероятны, преимущественно будет солнечно.

В Киеве в понедельник днем ожидается 6-9 градусов тепла, порывистый ветерок, без осадков.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям также предупреждает о сильных порывах ветра в столице. "По прогнозам Укргидрометцентра, в Киеве до конца суток 16 февраля, ночью и утром 17 февраля порывы ветра 15-18 м/с (І уровень опасности)", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в западных регионах Украины в понедельник, 17 февраля, ожидается потепление до 12-14 градусов тепла. В большинстве регионов ожидается до 7-10 градусов тепла. Холоднее всего будет на востоке Украины, где ожидается 4-8 градусов мороза.