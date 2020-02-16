В Украину идет весна: новая неделя начнется с потепления до +14 градусов

15:12, 16 февраля 2020
84
0

На востоке страны сохранится холодная погода.

В Украине наступает весна / Фото УНИАН
В Украине наступает весна / Фото УНИАН

В понедельник, 17 февраля, в большинстве регионов Украины ожидается потепление до 7-10 градусов тепла. В западных регионах оно может достигнуть отметки в 12-14 градусов. 

Астролог назвал знаки Зодиака, которых в феврале ждет успех

Об этом свидетельствует прогноз “Укргидрометцентра”. 

Ночью на западе страны -1 +4 градуса, на севере -1 +2, в центре и на юге -1 -3. Холоднее всего будет на востоке Украины -4 -8 градусов.

Днем на западе ожидается потепление до +10 +14 градусов, на остальной территории кроме востока - +6 +9, на востоке - +3 +6. В Киеве днем - +7-9 градусов тепла.

Укргідрометцентр
Укргідрометцентр

Ранее климатолог рассказала, как изменится погода в Украине в ближайшие годы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
"Пусть натурпродуктом отдают": Жириновский выдвинул ультиматум Лукашенко после его встречи с Путиным "Пусть натурпродуктом отдают": Жириновский выдвинул ультиматум Лукашенко после его встречи с Путиным
Оскар 2020: церемония вручения премии (фото, видео) Оскар 2020: церемония вручения премии (фото, видео)
Астролог назвал три знака Зодиака, которых в феврале ждет невероятный карьерный взлет Астролог назвал три знака Зодиака, которых в феврале ждет невероятный карьерный взлет
"На Сергея Зверева похожа": сбежавшая в РФ Алина Гросу рассмешила поклонников (фото) "На Сергея Зверева похожа": сбежавшая в РФ Алина Гросу рассмешила поклонников (фото)
Китайские ученые начали испытывать вакцину от коронавируса на грызунах Китайские ученые начали испытывать вакцину от коронавируса на грызунах
С Днем святого Валентина: поздравления в стихах, картинках, открытках С Днем святого Валентина: поздравления в стихах, картинках, открытках
Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi (фото, видео) Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi (фото, видео)
Погода в Украине
Виргиния, США
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
71 %
759 мм
2.9 м/с
3 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять