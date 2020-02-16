В Украину идет весна: новая неделя начнется с потепления до +14 градусов
На востоке страны сохранится холодная погода.
В понедельник, 17 февраля, в большинстве регионов Украины ожидается потепление до 7-10 градусов тепла. В западных регионах оно может достигнуть отметки в 12-14 градусов.
Астролог назвал знаки Зодиака, которых в феврале ждет успех
Об этом свидетельствует прогноз “Укргидрометцентра”.
Ночью на западе страны -1 +4 градуса, на севере -1 +2, в центре и на юге -1 -3. Холоднее всего будет на востоке Украины -4 -8 градусов.
Днем на западе ожидается потепление до +10 +14 градусов, на остальной территории кроме востока - +6 +9, на востоке - +3 +6. В Киеве днем - +7-9 градусов тепла.
Ранее климатолог рассказала, как изменится погода в Украине в ближайшие годы.
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Погода в Украине
- Винница+5°... 0°
- Днепр+6°... -3°
- Донецк+5°... -9°
- Житомир+6°... +2°
- Запорожье+7°... -2°
- Ивано-Франковск+10°... -1°
- Киев+6°... +2°
- Кировоград+8°... -2°
- Луганск+4°... -5°
- Луцк+6°... +3°
- Львов+8°... +2°
- Николаев+8°... -2°
- Одесса+6°... +1°
- Полтава+7°... -1°
- Ровно+6°... +1°
- Симферополь+7°... -4°
- Сумы+7°... -1°
- Тернополь+4°... -1°
- Харьков+6°... -3°
- Херсон+7°... -3°
- Хмельницкий+5°... -1°
- Черкассы+8°... +1°
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