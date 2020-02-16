В Украину идет весна: новая неделя начнется с потепления до +14 градусов

На востоке страны сохранится холодная погода.

В Украине наступает весна / Фото УНИАН

В понедельник, 17 февраля, в большинстве регионов Украины ожидается потепление до 7-10 градусов тепла. В западных регионах оно может достигнуть отметки в 12-14 градусов.

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Об этом свидетельствует прогноз “Укргидрометцентра”.

Ночью на западе страны -1 +4 градуса, на севере -1 +2, в центре и на юге -1 -3. Холоднее всего будет на востоке Украины -4 -8 градусов.

Днем на западе ожидается потепление до +10 +14 градусов, на остальной территории кроме востока - +6 +9, на востоке - +3 +6. В Киеве днем - +7-9 градусов тепла.

Укргідрометцентр

Ранее климатолог рассказала, как изменится погода в Украине в ближайшие годы.