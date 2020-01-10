Погода на выходные: в Украине потеплеет, в субботу пройдут дожди и мокрый снег (карта)
Теплее всего будет на западе и юге.
На выходных в Украине потеплеет, в субботу пройдут дожди и мокрый снег.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу пройдет дождь, температура воздуха ночью -2°, днем +7°. В воскресенье без осадков, -3°...+2°.
Погода на сегодня: в Украине потеплеет, местами пройдут дожди и мокрый снег (карта)
Во Львове в субботу пасмурно, ночью -1°, днем +5°. В воскресенье без осадков, -2°…-3°.
В Луцке в субботу ночью -1°, днем +6°, пасмурно. В воскресенье ночью -1°, днем +2°, без осадков.
В Виннице в субботу пройдет дождь, температура воздуха -2°...+6°. В воскресенье до -4°, без осадков.
Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью 0°, днем +7°. В воскресенье -3°...+4°.
В Харькове в субботу пройдет мокрый снег, температура ночью -3°, днем +3°. В воскресенье -5°...0°, без осадков.
В Днепре в субботу пройдет дождь, температура ночью -1°, днем +4°. В воскресенье без осадков, температура воздуха -4°...+1°.
В Симферополе завтра пройдет дождь, +1°...+6°. В воскресенье -2°...+4°, без осадков.
Жителям Мариуполя на субботу обещают дождь, температура ночью +1°, днем +4°. В воскресенье без осадков, температура до +5°.
В Краматорске в субботу ожидается ливень, температура ночью -2°, днем +3°. В воскресенье температура до +3°, без осадков.
В Северодонецке завтра пройдет дождь, температура ночью 0°, днем +2°. В воскресенье -3°...+2°, без осадков.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу без осадков, температура до -5°. В воскресенье переменная облачность, ночью -11°, днем -1°.
В Моршине на Львовщине в субботу пасмурно, ночью -1°, днем +7°. В воскресенье без осадков, ночью -5°, днем до -1°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +7°. В воскресенье температура до -+6°, солнечно.
В Сваляве завтра пасмурно, +3°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха -5°…+3°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+3°... +1°
- Днепр+2°... -1°
- Донецк0°... -2°
- Житомир+4°... +2°
- Запорожье+1°... 0°
- Ивано-Франковск+7°... -1°
- Киев+3°... +2°
- Кировоград+3°... +1°
- Луганск+1°... -2°
- Луцк+3°... +2°
- Львов+6°... +2°
- Николаев+3°... -2°
- Одесса+5°... -2°
- Полтава+1°... 0°
- Ровно+3°... +2°
- Симферополь+4°... +2°
- Сумы+1°... 0°
- Тернополь+4°... +2°
- Харьков+2°... -1°
- Херсон+3°... 0°
- Хмельницкий+4°... +1°
- Черкассы+2°... +1°
- Чернигов+3°... +2°
- Черновцы+3°... -3°