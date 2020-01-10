Погода на выходные: в Украине потеплеет, в субботу пройдут дожди и мокрый снег (карта)

Теплее всего будет на западе и юге.

В субботу в Украине пройдут дожди / Фото УНИАН

На выходных в Украине потеплеет, в субботу пройдут дожди и мокрый снег.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу пройдет дождь, температура воздуха ночью -2°, днем +7°. В воскресенье без осадков, -3°...+2°.

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Во Львове в субботу пасмурно, ночью -1°, днем +5°. В воскресенье без осадков, -2°…-3°.

В Луцке в субботу ночью -1°, днем +6°, пасмурно. В воскресенье ночью -1°, днем +2°, без осадков.

В Виннице в субботу пройдет дождь, температура воздуха -2°...+6°. В воскресенье до -4°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью 0°, днем +7°. В воскресенье -3°...+4°.

В Харькове в субботу пройдет мокрый снег, температура ночью -3°, днем +3°. В воскресенье -5°...0°, без осадков.

Прогноз на 11 января / УНИАН

Прогноз на 12 января / УНИАН

В Днепре в субботу пройдет дождь, температура ночью -1°, днем +4°. В воскресенье без осадков, температура воздуха -4°...+1°.

В Симферополе завтра пройдет дождь, +1°...+6°. В воскресенье -2°...+4°, без осадков.

Жителям Мариуполя на субботу обещают дождь, температура ночью +1°, днем +4°. В воскресенье без осадков, температура до +5°.

В Краматорске в субботу ожидается ливень, температура ночью -2°, днем +3°. В воскресенье температура до +3°, без осадков.

В Северодонецке завтра пройдет дождь, температура ночью 0°, днем +2°. В воскресенье -3°...+2°, без осадков.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу без осадков, температура до -5°. В воскресенье переменная облачность, ночью -11°, днем -1°.

В Моршине на Львовщине в субботу пасмурно, ночью -1°, днем +7°. В воскресенье без осадков, ночью -5°, днем до -1°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +7°. В воскресенье температура до -+6°, солнечно.

В Сваляве завтра пасмурно, +3°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха -5°…+3°.

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