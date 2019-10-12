В Киеве объявили штормовое предупреждение
Непогода сохранится до конца суток.
В Киеве в течение 12 октября ожидаются сильные порывы ветра. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"По данным Укргидрометцентра, по Киеву в ближайший час с удержанием до конца суток 12 октября порывы ветра 15-18 м/с", - говорится в сообщении.
В пяти областях до 16 октября сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности - синоптики
Кроме этого, 12-15 октября в Донецкой, большинстве районов Луганской, Запорожской, Одесской, Черкасской, Кировоградской и Тернопольской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Ранее сообщалось, что в эти выходные в Украине ожидается сухая и теплая погода.
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