В Киеве объявили штормовое предупреждение

17:08, 12 октября 2019
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Непогода сохранится до конца суток.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В Киеве в течение 12 октября ожидаются сильные порывы ветра. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"По данным Укргидрометцентра, по Киеву в ближайший час с удержанием до конца суток 12 октября порывы ветра 15-18 м/с", - говорится в сообщении.

В пяти областях до 16 октября сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности - синоптики

Кроме этого, 12-15 октября в Донецкой, большинстве районов Луганской, Запорожской, Одесской, Черкасской, Кировоградской и Тернопольской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее сообщалось, что в эти выходные в Украине ожидается сухая и теплая погода.

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Теги: #прогноз погоды#погода в Киеве#штормовое предупреждение
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