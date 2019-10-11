Погода на выходные: в Украине будет тепло и солнечно (карта)
Местами температура поднимется выше +20°.
На выходных в Украине ожидается теплая и солнечная погода.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +10°, днем +17°. В воскресенье переменная облачность, +8°...+20°.
В Украине сегодня немного похолодает, местами пройдут дожди (карта)
Во Львове в субботу без осадков, ночью +9°, днем +19°. В воскресенье облачно с прояснениями, +10°…+21°.
В Луцке в субботу ночью +9°, днем +19°, без осадков. В воскресенье ночью +10°, днем +21°, переменная облачсность.
В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха +7°...+18°. В воскресенье до +21°, облачно с прояснениями.
Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +12°, днем +19°. В воскресенье +12°...+20°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +10°, днем +16°. В воскресенье +9°...+21°, переменная облачность.
В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +10°, днем +16°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +8°...+21°.
В Симферополе завтра небольшая облачность, +8°...+20°. В воскресенье +9°...+24°, солнечно.
Жителям Мариуполя на субботу обещают переменную облачность, температура ночью +8°, днем +20°. В воскресенье без осадков, температура до +19°.
В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +17°. В воскресенье температура до +21°, без осадков.
В Северодонецке завтра переменная облачность, температура ночью +8°, днем +16°. В воскресенье +9°...+21°, без осадков.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу солнечно, температура до +15°. В воскресенье без осадков, ночью +4°, днем +18°.
В Моршине на Львовщине в субботу переменная облачность, ночью +12°, днем +20°. В воскресенье без осадков, ночью +8°, днем до +23°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +20°. В воскресенье температура до +23°, облачно с прояснениями.
В Сваляве завтра солнечно, +16°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +8°…+19°.
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Погода в Украине
- Винница+14°... +7°
- Днепр+15°... +6°
- Донецк+13°... +4°
- Житомир+14°... +7°
- Запорожье+15°... +5°
- Ивано-Франковск+18°... +5°
- Киев+15°... +7°
- Кировоград+16°... +5°
- Луганск+13°... +6°
- Луцк+14°... +8°
- Львов+16°... +8°
- Николаев+19°... +6°
- Одесса+19°... +7°
- Полтава+16°... +6°
- Ровно+15°... +8°
- Симферополь+20°... +8°
- Сумы+14°... +6°
- Тернополь+16°... +6°
- Харьков+16°... +6°
- Херсон+18°... +6°
- Хмельницкий+15°... +7°
- Черкассы+17°... +5°
- Чернигов+14°... +6°
- Черновцы+18°... +5°