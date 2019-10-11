Погода на выходные: в Украине будет тепло и солнечно (карта)

12:00, 11 октября 2019
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Местами температура поднимется выше +20°.

На выходных в Украине будет тепло / УНИАН
На выходных в Украине будет тепло / УНИАН

На выходных в Украине ожидается теплая и солнечная погода.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +10°, днем +17°. В воскресенье переменная облачность, +8°...+20°.

В Украине сегодня немного похолодает, местами пройдут дожди (карта)

Во Львове в субботу без осадков, ночью +9°, днем +19°. В воскресенье облачно с прояснениями, +10°…+21°.

В Луцке в субботу ночью +9°, днем +19°, без осадков. В воскресенье ночью +10°, днем +21°, переменная облачсность. 

В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха +7°...+18°. В воскресенье до +21°, облачно с прояснениями.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +12°, днем +19°. В воскресенье +12°...+20°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +10°, днем +16°. В воскресенье +9°...+21°, переменная облачность.

Прогноз на 12 октября / УНИАН
Прогноз на 12 октября / УНИАН
Прогноз на 13 октября / УНИАН
Прогноз на 13 октября / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +10°, днем +16°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +8°...+21°.

В Симферополе завтра небольшая облачность, +8°...+20°. В воскресенье +9°...+24°, солнечно.

Жителям Мариуполя на субботу обещают переменную облачность, температура ночью +8°, днем +20°. В воскресенье без осадков, температура до +19°.

В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +17°. В воскресенье температура до +21°, без осадков.

В Северодонецке завтра переменная облачность, температура ночью +8°, днем +16°. В воскресенье +9°...+21°, без осадков.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу солнечно, температура до +15°. В воскресенье без осадков, ночью +4°, днем +18°.

В Моршине на Львовщине в субботу переменная облачность, ночью +12°, днем +20°. В воскресенье без осадков, ночью +8°, днем до +23°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +20°. В воскресенье температура до +23°, облачно с прояснениями.

В Сваляве завтра солнечно, +16°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +8°…+19°.

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Теги: #погода#потепление
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