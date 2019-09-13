Погода на выходные: в Украине похолодает, в субботу пройдут дожди (карта)

Прохладнее всего будет в западных областях.

Иллюстрация / REUTERS

На выходных в большинсте регионов Украины похолодает, в субботу местами пройдут дожди.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу пройдет ливень, температура воздуха ночью +10°, днем +22°. В воскресенье переменная облачность, +11°...+21°.

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Во Львове в субботу без осадков, ночью +5°, днем +18°. В воскресенье переменная облачность, +10°…+19°.

В Луцке в субботу ночью +7°, днем +20°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью +11°, днем +20°, без осадков.

В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха +7°...+20°. В воскресенье до +20°, облачно с прояснениями.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +12°, днем +28°. В воскресенье +13°...+25°.

Погода в Харькове: в субботу пройдет дождь, температура ночью +8°, днем +24°. В воскресенье +10°...+21°, облачно с прояснениями.

Прогноз на 14 сентября / УНИАН

Прогноз на 15 сентября / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +10°, днем +25°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +12°...+21°.

В Симферополе завтра ожидается переменная облачность, +12°...+28°. В воскресенье +7°...+24°, солнечно.

Жителям Мариуполя на субботу обещают переменную облачность, температура ночью +14°, днем +26°. В воскресенье без осадков, температура до +23°.

В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +7°, днем +28°. В воскресенье температура до +22°, небольшая облачность.

В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +7°, днем +27°. В воскресенье +7°...+21°, облачно с прояснениями.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу солнечно, температура до +14°. В воскресенье без осадков, ночью +3°, днем +16°.

В Моршине на Львовщине в субботу переменная облачность, ночью +4°, днем +18°. В воскресенье без осадков, ночью +10°, днем до +22°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +18°. В воскресенье температура до +21°, облачно с прояснениями.

В Сваляве завтра без осадков, +19°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха +6°…+19°.

В Затоке в субботу без осадков, ночью +13°, днем +29°. В воскресенье солнечно, температура до +25°.

В Бердянске завтра без осадков, температура до +27°, в воскресенье небольшая облачность, температура воздуха +9° …+24°.

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