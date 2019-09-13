Погода на выходные: в Украине похолодает, в субботу пройдут дожди (карта)
Прохладнее всего будет в западных областях.
На выходных в большинсте регионов Украины похолодает, в субботу местами пройдут дожди.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу пройдет ливень, температура воздуха ночью +10°, днем +22°. В воскресенье переменная облачность, +11°...+21°.
Синоптики рассказали, когда в Украине похолодает
Во Львове в субботу без осадков, ночью +5°, днем +18°. В воскресенье переменная облачность, +10°…+19°.
В Луцке в субботу ночью +7°, днем +20°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью +11°, днем +20°, без осадков.
В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха +7°...+20°. В воскресенье до +20°, облачно с прояснениями.
Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +12°, днем +28°. В воскресенье +13°...+25°.
Погода в Харькове: в субботу пройдет дождь, температура ночью +8°, днем +24°. В воскресенье +10°...+21°, облачно с прояснениями.
В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +10°, днем +25°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +12°...+21°.
В Симферополе завтра ожидается переменная облачность, +12°...+28°. В воскресенье +7°...+24°, солнечно.
Жителям Мариуполя на субботу обещают переменную облачность, температура ночью +14°, днем +26°. В воскресенье без осадков, температура до +23°.
В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +7°, днем +28°. В воскресенье температура до +22°, небольшая облачность.
В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +7°, днем +27°. В воскресенье +7°...+21°, облачно с прояснениями.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу солнечно, температура до +14°. В воскресенье без осадков, ночью +3°, днем +16°.
В Моршине на Львовщине в субботу переменная облачность, ночью +4°, днем +18°. В воскресенье без осадков, ночью +10°, днем до +22°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +18°. В воскресенье температура до +21°, облачно с прояснениями.
В Сваляве завтра без осадков, +19°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха +6°…+19°.
В Затоке в субботу без осадков, ночью +13°, днем +29°. В воскресенье солнечно, температура до +25°.
В Бердянске завтра без осадков, температура до +27°, в воскресенье небольшая облачность, температура воздуха +9° …+24°.
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Погода в Украине
- Винница+26°... +13°
- Днепр+28°... +13°
- Донецк+27°... +8°
- Житомир+26°... +14°
- Запорожье+28°... +14°
- Ивано-Франковск+26°... +13°
- Киев+28°... +14°
- Кировоград+29°... +13°
- Луганск+28°... +8°
- Луцк+24°... +12°
- Львов+23°... +12°
- Николаев+30°... +12°
- Одесса+27°... +16°
- Полтава+27°... +14°
- Ровно+24°... +13°
- Симферополь+28°... +11°
- Сумы+28°... +13°
- Тернополь+26°... +13°
- Харьков+28°... +15°
- Херсон+28°... +13°
- Хмельницкий+26°... +14°
- Черкассы+29°... +12°
- Чернигов+27°... +12°
- Черновцы+27°... +16°