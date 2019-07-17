Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в девяти областях Украины
Пожарная опасность сохранится до 18 июля.
В течение 17-18 июля в девяти областях Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Синоптики предупреждают о грозах, граде и шквалах в Украине
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"17-18 июля в большинстве районов Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Винницкой, Сумской, Тернопольской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, в среду, 17 июля, в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге температура до +29°.
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