Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в девяти областях Украины

09:42, 17 июля 2019
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Пожарная опасность сохранится до 18 июля.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua
В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

В течение 17-18 июля в девяти областях Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Синоптики предупреждают о грозах, граде и шквалах в Украине

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"17-18 июля в большинстве районов Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Винницкой, Сумской, Тернопольской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 17 июля, в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге температура до +29°.

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Теги: #погода#пожарная опасность
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