В Украине сегодня местами пройдут дожди с грозами, на юге температура до +29° (карта)

Прохладнее всего будет на севере Украины.

В Украине сегодня ожидаются грозы / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 17 июля, в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге температура до +29°.

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Прогноз погоды на сегодня. На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +27°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +29°.

На западе Украины практически без осадков. Температура до +22°.

В северных областях пройдут дожди с грозами. Температура до +21°. В центре местами ожидаются осадки, температура до +27°.

Прогноз на 17 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 17 июля - день Андрея-наливы, а также Марфы. В прежние времена смотрели, нет ли желтых листьев на деревьях. Если есть, то осень наступит рано.

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