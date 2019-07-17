В Украине сегодня местами пройдут дожди с грозами, на юге температура до +29° (карта)
Прохладнее всего будет на севере Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 17 июля, в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге температура до +29°.
В девяти областях Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Прогноз погоды на сегодня. На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +27°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +29°.
На западе Украины практически без осадков. Температура до +22°.
В северных областях пройдут дожди с грозами. Температура до +21°. В центре местами ожидаются осадки, температура до +27°.
Согласно народному прогнозу, 17 июля - день Андрея-наливы, а также Марфы. В прежние времена смотрели, нет ли желтых листьев на деревьях. Если есть, то осень наступит рано.
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Погода в Украине
- Винница+20°... +11°
- Днепр+27°... +15°
- Донецк+26°... +14°
- Житомир+21°... +11°
- Запорожье+28°... +16°
- Ивано-Франковск+22°... +9°
- Киев+21°... +11°
- Кировоград+26°... +13°
- Луганск+27°... +14°
- Луцк+19°... +10°
- Львов+19°... +9°
- Николаев+28°... +15°
- Одесса+29°... +16°
- Полтава+26°... +14°
- Ровно+19°... +9°
- Симферополь+29°... +16°
- Сумы+24°... +12°
- Тернополь+20°... +9°
- Харьков+26°... +15°
- Херсон+28°... +16°
- Хмельницкий+21°... +11°
- Черкассы+24°... +11°
- Чернигов+20°... +12°
- Черновцы+22°... +12°
Виргиния, США
+ 27 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+30 °
Влажность:61 %
Давление:754 мм
Ветер: 4.8 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:05:57
Закат20:33
Видимость:16 км
Фаза луны:
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