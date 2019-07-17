В Украине сегодня местами пройдут дожди с грозами, на юге температура до +29° (карта)

08:04, 17 июля 2019
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Прохладнее всего будет на севере Украины.

В Украине сегодня ожидаются грозы / УНИАН
В Украине сегодня ожидаются грозы / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 17 июля, в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге температура до +29°.

В девяти областях Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Прогноз погоды на сегодня. На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +27°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +29°.

На западе Украины практически без осадков. Температура до +22°.

В северных областях пройдут дожди с грозами. Температура до +21°. В центре местами ожидаются осадки, температура до +27°.

Прогноз на 17 июля / УНИАН
Прогноз на 17 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 17 июля - день Андрея-наливы, а также Марфы. В прежние времена смотрели, нет ли желтых листьев на деревьях. Если есть, то осень наступит рано.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#Гроза
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